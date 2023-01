Karel Geraerts (Union) op zijn hoede voor Antwerp: "Een collectief met ook spelers die individueel het verschil kunnen maken"

Union staat alweer voor een topper.

Vorig weekend speelde Union nog tegen Anderlecht, donderdag was KAA Gent nog de tegenstander in de beker. Union won die twee matchen wel, maar zondag wacht er hen al een nieuwe topmatch, tegen Antwerp.

Sinds de terugkeer van Union naar eerste klasse speelde het vijf keer tegen Antwerp en kon het slechts één keer winnen, Antwerp won drie keer en het werd één keer een gelijkspel. Karel Geraerts is dus op zijn hoede.

"Antwerp is natuurlijk wel een sterk team. Er staat een collectief met ook spelers die individueel het verschil kunnen maken. Toby Alderweireld is wat mij betreft hun grote leider, hij stuurt het team continu aan. Het gevaar van Antwerp kan van overal komen, dus we moeten op onze hoede zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Achterin mist Geraerts wel Burgess, die tegen Anderlecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Machida en Sykes lijken de opties, Machida maakte in de beker tegen Gent nog zijn wederoptreden na een blessure.