Leye lyrisch over Brüls en Vormer: "Het kan me niet schelen dat hij een sigaretje opsteekt... Raad eens wie tegen KVM het meeste liep"

Mbaye Leye heeft nooit echt ter discussie gestaan bij Zulte Waregem terwijl de hele rechterkolom wel al van trainer veranderde. Nu hij met Christian Brüls en Ruud Vormer een enorme kwaliteitsinjectie kreeg, lijkt operatie redding definitief ingezet.

Met Brüls heeft hij er een middenvelder bij die zowat alles kan, maar die nooit echt hoog gespeeld heeft. "Veel heeft volgens mij te maken met zijn persoonlijkheid. Ik ken Christian", zegt hij in HLN. "Dat hij soms een sigaretje durft op te steken of iets drinkt, interesseert me niet. We hebben allemaal onze minpunten. We doen allemaal dingen die niet zouden mogen. Wat voor mij telt, is hoe Christian traint en wat hij tijdens een wedstrijd brengt. Raad eens wie tegen KV Mechelen de meeste kilometers gelopen heeft?""

Zo'n speler mag dan ook iets meer van Leye. ''Eens op het veld verlang ik van elke speler dat hij voluit gaat. Dat doet Brüls op z'n 34ste nog steeds. Terwijl je tegenwoordig jongens hebt van 23 die na amper twee goede wedstrijden niet langer de inspanningen doen die ze voorheen wel deden. Dát werkt niet bij mij. Je moet met je voeten op de grond blijven."

Zo ook met Vormer. "Alles staat of valt met het karakter van iemand. Daags na Mechelen mochten de jongens die gespeeld hadden naar de wellness. Drie keer raden wie dat maar niets vond? Ruud Vormer. Hij kwam naar mijn bureau om te zeggen dat ie liever wat wilde lopen."