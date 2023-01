Union-middenvelder speelt dit weekend tegen ex-club Antwerp: "We hadden een sterk team, we wonnen elk weekend met 15-0"

Senne Lynen speelt enkel voor topploegen in België. In de jeugd speelde hij voor Club Brugge en Antwerp en nu zit hij bij Union, waar hij een sleutelpion geworden is. Dit weekend speelt hij tegen zijn ex-club Antwerp, waar hij zich jaren kostelijk amuseerde.

Lynen stond toen al te boek als een groot talent, maar wel als aanvallende middenvelder. “Antwerp was de eerste grote ploeg waar ik voor speelde”, vertelt Lynen. “Ik moet een jaar of acht geweest zijn toen ik me bij de club aansloot. We hadden een sterk team - Hannes Delcroix van Anderlecht speelde toen bij mij -, we wonnen elk weekend met 15-0. En zoals elke jeugdspeler kreeg ik een abonnement op de ­familietribune achter de goal", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Die oude Bosuil, met die mythische staanplaatsen, dat maakte indruk. Toen meer dan nu: door het onafgewerkte stadion ontsnapt het geluid van de spionkop snel, heb ik gemerkt nu ik er zelf op het veld stond. Ik denk dat het wel zal beteren als Paul Gheysens het ­helemaal af krijgt. Destijds had ik een retroshirt waarmee ik naar de wedstrijden ging. Het was er eentje van Fraizer Campbell, een Engelse aanvaller. Dat was mijne favoriet, hoewel ik zelf een middenvelder was. Leuke tijden.”