Arnaud Bodart zoekt geen excuses al waren er wel verzachtende omstandigheden: "We speelden in zeer moeilijke omstandigheden"

Deze zaterdag tijdens de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League slaagde Standard er niet in om de Luikse derby naar hun hand te zetten. Arnaud Bodart erkent dat het beter moet. Al waren er wel verzachtende omstandigheden.

Standard geraakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de buren uit Seraing. Bodart erkent dat het niet goed genoeg was. Al was het voetballen in moeilijke omstandigheden. "Het was moeilijk omdat we niet veel kansen kregen, al waren er een paar waar we het verschil konden maken. Dat doelpunt geven we naar mijn mening te gemakkelijk weg uit een hoekschop", zei Arnaud Bodart bij de microfoon van de RTBF.

"Het is altijd moeilijk om tegenover een team te staan ​​dat absoluut punten moet pakken. Ze hadden een goede organisatie, we speelden in zeer moeilijke omstandigheden met veel wind, regen en een zeer slecht veld. Desalniettemin denk ik dat we het desondanks heel goed hebben gedaan. "We hebben het spel gemaakt, we hebben mooie dingen gemaakt in vergelijking met waar de coach om vraagt. Verdedigend moeten we zo doorgaan", aldus de Luikse doelman.