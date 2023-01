Fans van Anderlecht nemen geen genoegen met woorden Vandenhaute: "Wie verzint zoiets?"

Zaterdagavond kwam RSC Anderlecht met de mededeling dat Wouter Vandenhaute een stap opzij zet.

Vandenhaute wordt bij Anderlecht niet-uitvoerend voorzitter. Voor Frank Eeckhout, voorzitter van de SC41 supportersclub uit Herzele onbegrijpelijk. “Niet-uitvoerend voorzitter, wie verzint zoiets. Ofwel ben je voorzitter, ofwel ben je het niet. In de ogen van de meeste fans is dit gewoon een manier van Vandenhaute om tijd te kopen”, klinkt het.

Volgens hem is het een slinks manoeuvre van Vandenhaute. “Uit het niets geeft hij nu alle verantwoordelijkheid door aan Jesper Fredberg en Kenneth Bornauw. Een schijnmanoeuvre in mijn ogen. Achter de schermen zal Vandenhaute de touwtjes nog stevig in handen houden.”

De supporters blijven volgens Eeckhout met de eis dat hij ontslag moet nemen als voorzitter, ook als niet-uitvoerend voorzitter.

Ook de passage over Vincent Kompany klinkt maar flauwtjes. “Nu zeggen dat hij beter zijn best had moeten om Vincent Kompany bij Anderlecht te houden, dat zijn vijgen na pasen. Hij herhaalt nog eens dat ze in onderling overleg uit elkaar zijn gegaan. Terwijl iedereen wéét dat hij Kompany naar de uitgang heeft geduwd omdat hij meer inspraak wilde.”