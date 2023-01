Jonge STVV-middenvelder krijgt eindelijk zijn kans: "Vertrek Brüls was voor één iemand goed"

Olivier Dumont heeft tegen Zulte Waregem een nieuwe kans gekregen en greep die met beide handen nadat hij in de beker gewisseld werd na de rode kaart voor doelman Schmidt.

Dumont begreep het wel. “Ik ben niet blijven jammeren over dat voorval in Waregem. Dat gebeurt nu eenmaal in voetbal”, aldus Dumont in HBvL. “Ik wist dat een nieuwe mogelijkheid er wel zou komen. Ik ben tevreden hoe het hier gelopen is in Eupen. Ons blok stond er alweer en we hebben heel weinig weggegeven. Ik voelde me zelf heel goed naast Boya. Eén keer zette hij me zelfs op weg naar de 0-3, maar dat bleek iets te veel van het goede. Het was niet simpel op het natte veld."

Dumont mag zich nog aan meer kansen verwachten. "Ach, het vertrek van Christian Brüls betekent een aderlating voor deze groep. Maar het is voor één iemand wel een goede zaak: ik krijg nu speelkansen. Daar heb ik lang op gewacht. Logisch dat Brüls altijd eerste keuze was op mijn positie. Ik kon niet optornen tegen zijn bakken ervaring en ben ook een andere speler. Maar ik ben altijd hard blijven werken. De beloning is er nu.”