Peter Vandenbempt kijkt terug naar Club Brugge in de Champions League: "Te weinig gekeken naar de factor geluk"

Club Brugge had tegen Anderlecht heel wat kansen, maar kwam moeilijk tot scoren. Terwijl dat in de Champions League nauwelijks een probleem was.

Peter Vandenbempt vindt dat de komende weken zal moeten blijken wat de echte waarde van Club Brugge is dit seizoen. "De stap naar de Europese subtop leek met die historische Champions League-kwalificatie gezet", vertelde hij bij Sporza. "Maar misschien zijn we iets te snel aan de factor geluk voorbijgegaan", ging Vandenbempt verder. "Club had in die groepswedstrijden een hyperefficiëntie. Ook pakte het altijd zijn momenten. Daarnaast was er de allesbepalende rol van Simon Mignolet." "Als je naar veel van die wedstrijden kijkt, had Club veel van die CL-wedstrijden kunnen verliezen. Toen al die factoren wegvielen tegen Porto, verloor Club opeens met 0-4", besloot Vandenbempt.