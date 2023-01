Union, Mechelen, Charleroi, Cuypers en Gonzalez vs degradatiestrijd, Anderlecht en alweer zwakke arbitrage en VAR

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Union

Over indrukwekkend gesproken: Union SG heeft er een indrukwekkende heenronde opzitten. Tweede in het klassement én een Europese campagne om u tegen te zeggen.

En ook dezer weken blijven ze indruk maken. Deze week werd in de Beker gewonnen van Gent, nu werd de tweede plaats wat steviger gepakt door een knappe zege tegen Antwerp.

Ademruimte Mechelen & Charleroi

KV Mechelen was de voorbije weken wat in de problemen terechtgekomen, maar door een knappe overwinning springen ze ondertussen wel al over Anderlecht.

En ook Charleroi deed dat door te winnen van Cercle Brugge. In de degradatiestrijd doen beide ploegen zo een goede zaak.

Spitsen doen het

KAA Gent tegen KV Kortrijk? Verre van indrukwekkend. En ook OH Leuven maakte dit weekend tegen Westerlo geen indruk.

Maar: als je een scorende spits hebt, dan kom je al een eindje. Het was opnieuw niet anders. Mario Gonzalez en Hugo Cuypers waren de man met twee doelpunten elk.

FLOP

Degradatiestrijd

Oostende liet de kansen liggen, Seraing pakte een puntje maar voelde dat er meer in zat, Kortrijk en Zulte Waregem speelden bemoedigende wedstrijden, ...

De ploegen onderin doen echt wel hun best, maar als ze zich echt willen redden dan zullen er ook punten moeten gepakt worden. Het blijft zonde dat er 3 of 4 ploegen gaan zakken, dat wel.

Anderlecht

Neen, het is niet dat dit Anderlecht per se de punten moet gaan halen in Jan Breydel. En uiteindelijk is een 1-1 gelijkspel zelfs geen slecht resultaat.

Maar: als Mechelen zijn punten krijgt van het duel in Charleroi, dan zakt paars-wit naar plek 13. Met enkel de 'echte' degradatieklanten nog achter zich. En op bezoek bij Club Brugge schoot het 0 keer op doel. Een gewezen topclub onwaardig en na het gerommel de voorbije week werd een reactie verwacht.

Arbitrage?

En ook dit weekend kon er wel weer wat verteld worden over de arbitrage. En over de tergend trage VAR alweer.

De rode kaart voor Lepoint die niet gefloten werd, het meermaals minutenlang doen over een buitenspelfase en situaties waarin beide coaches het niet begrijpen? Jupiler Pro League, andermaal een pintjesliga. Met ongetwijfeld op maandag 'duiding' van Frank De Bleeckere waar ook niemand nog wat aan heeft.