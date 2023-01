Wouter Vandenhaute reageert: "Was bereid om stap opzij te zetten maar er was nog genoeg draagvlak om te blijven"

Wouter Vandenhaute besloot afgelopen weekend om te stoppen als uitvoerend voorzitter bij Anderlecht en werd niet-uitvoerend voorzitter. Niet genoeg volgens sommige fans, maar bij De Afspraak geeft hij meer duiding bij deze beslissing.

Wouter Vandenhaute reageerde al door een videoboodschap via de kanalen van Anderlecht de wereld in te sturen, wat volgens velen een geënsceneerde en emotieloze bedoening was. "Ik wou rechtstreeks de supporters aanspreken. En diegene die dat beweren, hebben niet goed gekeken want het was weldegelijk terecht", verklaart Vandenhaute in De Afspraak op Canvas.

Windowdressing

Volgens Vandenhaute was er weldegelijk iets mis met zijn functie bij Anderlecht. "Als uitvoerend voorzitter ligt alle macht bij één persoon en dat is niet gezond voor een voetbalclub. Ik heb nooit gebruik gemaakt van die macht en me laten helpen en begeleiden door teams maar dat is geen juiste manier van werken. Als niet-uitvoerend voorzitter ben ik nu meer de verbindingspersoon tussen het management en de raad van bestuur en dat past het beste bij mij. Dit is absoluut geen manier van windowdressing", klinkt het.

Sommige supporters zijn nog niet tevreden met deze halve stap terug van de voorzitter van Anderlecht en eisen zijn ontslag. Ook Vandenhaute zelf heeft daarover nagedacht maar besloot om het toch niet te doen. "Ik was inderdaad bereid om een stap opzij te zetten", geeft hij toe. "Maar ik heb gepolst of er nog genoeg draagvlak was en dat was er dan ook. Onder de spelers, supporters, aandeelhouders... Ze moedigden me aan om door te doen", verklaart Vandenhaute.

"Ik begrijp de frustraties van de fans en ben zelf ook gefrustreerd, voornamelijk door onze plaats in het klassement. Ik ben ervan overtuigd dat het slechts een momentopname is en geen weergave van waar we staan als club. Ik wil maar één ding en dat is met deze club terug naar de top. Daarom heb ik mijn eigen centen erin gestoken en daarom heb ik er zoveel energie in gestoken'", besluit hij.