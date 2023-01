Peter Vandenbempt acht het mogelijk: "Misschien was het nu beter bij Anderlecht met Geraerts naast Mazzu"

Union SG raast opnieuw door de Jupiler Pro League. Met dank aan trainer Karel Geraerts.

Toen Felice Mazzu van Union SG naar RSC Anderlecht trok, wou die heel graag zijn assistent Karel Geraerts meenemen. Maar hij bleef bij Union en werd hoofdtrainer.

“Geraerts is een hele goede coach, die vorig jaar al veel te zeggen had”, zegt Filip Joos in Extra Time. “Hij is bovendien geëvolueerd nu Mazzu is weggegaan. Het is gemakkelijker om zijn eigen accenten te leggen, ook al deed hij dat bij Mazzu al veel.”

Peter Vandenbempt gaat zelfs nog een stapje verder. “Mazzu wou Geraerts dan ook graag meenemen naar Anderlecht”, klinkt het. “Of het dan beter was geweest bij paars-wit? Misschien, dat is moeilijk te voorspellen...”