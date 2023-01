Union blijft scoren in Jupiler Pro League: "Groot verschil met vorig jaar"

Union SG doet het heel goed in de Jupiler Pro League, ook al staan ze nu tweede in plaats van eerste in de rangschikking.

Zeven punten is het verschil tussen KRC Genk en Union SG. Een kloof die zeker nog te overbruggen is en Union SG opnieuw als titelkandidaat bestempeld. “Het kan zeker”, zegt analist Arnar Vidarsson in Extra Time. Hij ziet zelfs dat er een positieve evolutie in het voetbal is in vergelijking met vorig seizoen. “Het grootste verschil met vorig jaar is dat ze nu blijven voetballen voor de overwinning of voor een extra doelpunt. Ook al staan ze voor, ze gaan er nog altijd echt voor.”





