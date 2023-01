Analisten nu al zeker: "Hij is gewoon de Gouden Schoen hé" en "Met kop en schouders"

Binnen een week weten we wie de Gouden Schoen in zijn kast mag zetten. De analisten blikken alvast vooruit.

En eigenlijk lijkt het niet echt lastig te gaan worden dit jaar, als we de analisten mogen geloven. Simon Mignolet zal het gaan halen, toch?

Mignolet

"Hij is gewoon de Gouden Schoen hé", is Marc Degryse duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Als je nu punten hebt gegeven voor de beste doelman, geef je niet snel nog punten aan een keeper voor de Gouden Schoen. Maar bij Mignolet kan je gewoon niet anders."

Steven Defour beaamt: "Hij stak er met kop en schouders bovenuit. Als de prijzen werden uitgedeeld, was Mignolet top."