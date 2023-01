Gent laat oog vallen op Roemeense linksachter en zou al bod uitgebracht hebben

KAA Gent heeft wel wat versterkingen op het oog nog deze winter. Eén daarvan zou de Roemeense linksachter Valentin Tiçu zijn.

Volgens het Roemeense DigiSport is Gent geïnteresseerd in de 23-jarige linksback en zouden ze al een bod van 350.000 euro uitgebracht hebben bij zijn huidige club Petrolul. Het zou een opportuniteit zijn, want zijn contract loopt eind dit seizoen af.

Zijn manager bevestigde ook al dat er een bod van een Belgische club is binnengekomen. Gent heeft momenteel enkel Nurio als linksback en die heeft zijn transferprijs nog niet kunnen rechtvaardigen.