Club zijn inkomende wintermercato zit er waarschijnlijk al op, maar wil wel kern afslanken: "Het zou fout zijn om nu versterkingen te eisen"

Scott Parker zag zijn team zondag alweer een overwinning uit handen geven tegen Anderlecht. Hij herhaalde nog eens dat hij denkt dat het een mentaal probleem is. Maar versterkingen zijn op dit moment niet de oplossing daarvoor, meent hij ook.

Club haalde met Josef Bursik een nieuwe doelman, maar dat is om het aanstaande vertrek van Senne Lammens op te vangen. "Of we nog transfers gaan doen? Het zou fout zijn om dat op dit moment te eisen", aldus de Engelse coach. ""We hebben misschien tien of twaalf keer getraind dus mijn kennis over deze groep is nog niet groot genoeg.

"Ik moet nu vooral voor een duidelijk plan en een structuur zorgen tijdens de wedstrijden", aldus Parker, die wel nog vertrekkers verwacht. "We hebben een grote kern en het zou misschien beter zijn dat we met wat minder jongens werken. Wanneer de opportuniteiten er zijn, zullen sommige spelers misschien elders minuten gaan zoeken.”