Zware misrekening bij Anderlecht: geen sprake van terugkeer Esposito, want ook zijn mentaliteit beneden alle peil

Twee spitsen gehuurd, twee spitsen die weg willen. Bij Anderlecht hebben ze zich duidelijk zwaar miskeken op de mentaliteit van zowel Fabio Silva als van Sebastiano Esposito. Ook die tweede loopt nog rond op Neerpede, maar van een tweede kans is geen sprake meer.

't Is een pijnlijke conclusie: ze werden met heel wat bombardie binnengehaald en de hoop was groot, want zowel Silva als Esposito stonden toch bekend als grote talenten. Maar zes maanden later is iedereen het beu binnen Neerpede. De twee hebben hun eigen willetje en nemen het niet zo nauw met de instructies. Daarnaast is hun werkattitude niet wat het moet zijn.

Nu Fabio Silva niet meer wil spelen voor Anderlecht is er nog steeds wel Esposito, voor wie er amper interesse is deze winter. Maar de Italiaan is nog aan het herstellen van een blessure en komt onder Brian Riemer ook niet meer in aanmerking voor een selectie. Ook zijn mentaliteit wordt zwaar in vraag gesteld en hij toont weinig zin om nog voor paars-wit te spelen nadat hij voor de WK-break al op eigen initiatief het vliegtuig naar zijn thuisland pakte. Het komt er dus voor Jesper Fredberg op aan een oplossing te vinden voor de twee én om minstens één nieuwe spits te halen.