Coach Seraing duidelijk: "Stel me vragen bij het niveau van de arbitrage"

Seraing verloor op bezoek bij KV Kortrijk een belangrijk degradatieduel: 3-2. Achteraf was er heel wat te doen over de arbitrage.

"In de eerste helft herkende ik mijn ploeg niet. Daarna namen we wat meer initiatief", was coach Jean-Sébastien Legros duidelijk over zijn ploeg.

Arbitrage

"Kortrijk vergat de match dood te maken en daardoor konden we in de match blijven. Het gelijkspel was niet ver en had zeker mogelijk geweest, maar we maakten de kansen niet af."

"Ik stel me wel wat vragen bij het niveau van de arbitrage. Heel wat beslissingen waren erg vreemd, wat frustrerend is. Als ik de fases zo objectief mogelijk bekijk, vind ik de rode kaart streng en moest Lepoint een penalty krijgen."