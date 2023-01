Aad de Mos zet Riemer en Parker op hun plaats: "Een gebrek aan respect voor het Belgisch voetbal"

Anderlecht en Club Brugge haalden met Brian Riemer en Scott Parker elk een buitenlandse trainer binnen.

Brian Riemer verraste deze week na de nederlaag tegen Zulte Waregem met uitspraken over de mogelijke degradatie van Anderlecht. “In voetbal kan alles”, waren zijn woorden.

Iets wat analist Aad de Mos niet begrijpt. “Ik stel me de vraag of Riemer het zo had moeten benoemen. Ik snap wel dat een coach de zaken even scherp wil stellen. Dat zou ik in zijn plaats ook doen - duidelijk maken dat het niet vijf vóór maar vijf ná twaalf is”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Riemer heeft voor De Mos een probleem. “Ik zie een trainer die niet weet hoe het Belgisch voetbal in mekaar zit, of waar Anderlecht voor staat. Dat was al meteen duidelijk in z'n eerste interviews. Voor je zulke zaken verkondigt, moet je eerst de competitie leren kennen.”

Iets wat ook het geval is bij de nieuwe trainer van Club Brugge. “Ik zie dat ook bij Scott Parker, die doodleuk vertelde dat hij niet wist hoe de play-offs in mekaar zitten. Dat is een gebrek aan respect voor het Belgisch voetbal.”