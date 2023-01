Adrien Trebel gespot met Mogi Bayat in eretribune andere Belgische club, transfer op komst?

Het contract van Trebel loopt eind juni af bij Anderlecht.

Het riante loon van Adrien Trebel (31) weegt al jaren op de loonmassa van Anderlecht. Eind juni loopt het contract van de Fransman eindelijk af. Als hij bijtekent bij Anderlecht dan zal dat aan een fors lager loon zijn en dus houdt Trebel ook andere opties open.

Woensdagavond stond Trebel tegen Zulte Waregem nog in de basis bij Anderlecht, donderdagavond zat Trebel dan weer in de tribune bij KAA Gent. Trebel zat zelfs in de eretribune, samen met makelaar Mogi Bayat.

Of het een voorteken is dat Trebel naar Gent trekt is niet duidelijk, maar Vanhaezebrouck was altijd wel fan van Trebel en dus zou een transfer niet onlogisch zijn.