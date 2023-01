Ex-Anderlecht-speler en ervaringsdeskundige heeft raad voor Riemer: "Mentaliteit is belangrijker dan technische kwaliteiten"

Zowat elke ex-speler van Anderlecht leeft mee met de situatie waarin de club nu zit. Degradatievoetbal, het zou in hun tijd niet waar geweest zijn. Ook Glen De Boeck begrijpt het niet, maar heeft wel ervaring met zulke situaties als coach.

De Boeck heeft Moeskroen en Waasland-Beveren ooit uit het degradatiemoeras getrokken. “Het enige wat je in zo’n situatie moet doen, is de juiste analyse maken. Waar loopt het fout? Leg die problemen bloot, en dúrf keuzes maken. Bij Waasland-Beveren zag ik dat één speler een voet had in zestig procent van de tegendoelpunten. Dat was de kapitein", doet hij het verhaal in HLN.

"Ik weet nog dat ik met m’n vader sprak over de basisopstelling. ‘Ga je de kapitein uit de ploeg zetten?’ Hij verklaarde mij gek. Maar je moet naar de feiten kijken, zeker wanneer je in zo’n penibele situatie zit. Dat is niet altijd leuk. Dat is soms hard. Het vergt veel van jezelf, van de hele staf. Maar het is de enige manier waarop je de situatie kan doen keren. Mentaliteit is dan belangrijker dan technische vaardigheden."