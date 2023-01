Franky Van der Elst is duidelijk: "Hoefkens of Parker, het maakt weinig verschil"

Club Brugge blijft zwalpen in de Jupiler Pro League. Ook de trainerswissel heeft weinig tot geen effect gehad.

Wat Club Brugge op dit moment brengt lijkt niet veel verschil te maken met wat Carl Hoefkens bracht. “Parker heeft wel wat andere accenten gelegd: achterin met vier, de driehoek op het middenveld wat anders. Mata eruit, dan Mechele eruit, Yaremchuk in de spits”, zegt Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Veel opbrengen doet dat echter niet voor blauwzwart. Er wordt nog altijd stevig gemorst met de punten en ook het voetbal is niet hetgeen men van Club Brugge verwacht. “Allemaal zonder effect op het resultaat. En het spel is ook niet geweldig.”

“Maar Hoefkens of Parker, het maakt voorlopig maar weinig verschil. Er wordt ook niet meer gescoord. De laatste keer dat ze meer dan één keer konden scoren, is alweer vijf matchen geleden. Het komt maar niet op gang, er zit geen schwung of drive in, geen verrassing in de acties.”