Imke Courtois twijfelt aan Anderlecht: "Als ik het wist reed ik naar Neerpede"

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Het duel tegen Seraing van vanmiddag wordt wellicht cruciaal.

Imke Courtois leeft mee met Anderlecht, zoveel is duidelijk. “Geloof me, een match op Seraing is niet evident. We mogen niet gaan overanalyseren, maar wezenlijk is er de afgelopen maanden niets verbeterd”, vertelt ze in De Zondag.

Wat de oplossing is voor paarswit is niet duidelijk. “Als ik het wist, ik reed naar Neerpede. Het gaat niet langer over een efficiënte spits, een betere 8 of een voorzitter die ontslagen moet worden.”

Toch is er naast de twijfel ook nog de hoop. “En we kunnen ook niet verwachten dat het met Anders Dreyer meteen zal keren, die moet eerst nog matchritme opdoen. Maar Anderlecht heeft altijd voldoende kwaliteit om nog die top 8 te halen.”