Sven Jaecques bevestigt dat nieuwe aanvaller op komst is: "Maandag afronden"

The Great Old zag Michael Frey deze week richting Schalke 04 trekken, maar moet niet lang wachten op een opvolger.

Voor het duel met Standard bracht Eleven Sports Sven Jaecques van Royal Antwerp FC voor de camera. Hij had transfernieuws te melden.

The Great Old is zo goed als rond met Gyrano Kerk. De 27-jarige Nederlander zou gehuurd worden van Lokomotiv Moskou tot het einde van het seizoen. Of er een aankoopoptie is, is niet bevestigd.

“Wij willen hem heel graag vastleggen. In principe zal dat niet meer voor vandaag zijn, maar wordt het maandag afgerond”, zei Jaecques die in afwezigheid van Overmars de transfers voor zijn rekening neemt.