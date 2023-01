Vanaken weet dat geduld van fans op de proef gesteld wordt: "Hoog tijd dat we nog eens de drie punten pakken"

Opnieuw geen zege voor de landskampioen. Logisch dat dat de fans op de heupen werkt. Vanaken kijkt als aanvoerder van Club Brugge ook reikhalzend uit naar de eerstvolgende driepunter.

Na de puntendeling met Charleroi (2-2) gaf Hans Vanaken zijn analyse voor de camera van Eleven. "Ik denk dat we in de eerste helft niet goed en scherp genoeg waren. De tweede helft was iets anders. Dan was er weer heel veel vuur en energie in ons spel. Mede dankzij de goal net voor rust kwam er ook weer hoop en vertrouwen. Uiteindelijk hadden we deze match winnend moeten afsluiten."

Wat gaf de coach tijdens de rust mee? "Er werd een kleine aanpassing gedaan om beter druk te kunnen zetten. Voorts moesten we meer durven, meer voetballen, meer agressie aan de dag leggen. Dat hebben we ook getoond. Jammer dat we net niet die 3-2 kunnen maken. Na de rust was er wel de mentaliteit en de energie en hebben we het vooropgestelde plan goed uitgevoerd."

Zege had vertrouwensboost betekend

Blijft wel een feit dat Club Brugge al voor de zevende(!) keer op rij niet kon winnen in de competitie. "Een winnende treffer had ons terug vertrouwen kunnen geven richting de volgende weken. De supporters verlangen naar een overwinning, maar zij niet alleen. Het is hoog tijd dat we nog eens de drie punten pakken."

Vanaken verzekert iedereen dat de arbeid ook geleverd wordt om dat te kunnen bewerkstelligen. "Daar werken we heel hard voor. Hopelijk kunnen we volgende week de drie punten pakken en zijn we dan vertrokken."