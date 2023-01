Walter Baseggio richt zich tot Fredberg: "Breng eens iets anders dan enkel Denen"

Het lot van RSC Anderlecht ligt in handen van het Deense duo Fredberg-Riemer.

Voor clubicoon Walter Baseggio mag het allemaal iets meer zijn. “Na zijn eerste wedstrijd in Genk dacht iedereen dat Riemer de man voor de job was. Ondertussen heb ik mijn twijfels, al is het te vroeg om hem te beoordelen”, klinkt het in La Dernière Heure.

Grote probleem voor Baseggio is dat Riemer niet aanvallend speelt. “En hij heeft niet de ervaring van een T1. Dat baart me zorgen. Ik begreep de wissel van Trebel tegen Zulte niet. En was Raman geblesseerd? Als je twee doelpunten maakt, moet je op het veld blijven.”

Ook de andere Deense helft van Anderlecht heeft Baseggio een duidelijke boodschap. “Wat Fredberg betreft, hoop ik dat hij niet alleen Denen brengt. We hebben jongens met persoonlijkheid nodig, ongeacht hun nationaliteit.”