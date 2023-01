Schreuder moet valiezen dan toch nog niet pakken, maar verliest waarschijnlijk assistent en moet 12 op 12 pakken

Na het gelijkspel tegen Feyenoord in de Klassieker stond er maandag toch weer een crisisberaad op het programma bij Ajax. Weeral stond de positie van trainer Alfred Schreuder ter discussie. Maar die mag voorlopig dus blijven.

Schreuder heeft dit seizoen al een paar stormen moeten overleven. Vrijdag had de spelersgroep zelfs een stemming over de staf. Toen gevraagd werd wie er geen vertrouwen had in de huidige coachingstaf moet zowat iedereen zijn hand omhoog gestoken hebben. De spelers wilden er net voor de match echter geen vervolg aan geven.

Maandag vond er al crisisberaad plaats en de clubleiding blijft het vertrouwen houden in Schreuder. Maar in de komende vier matchen tegen Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC moet er wel 12 op 12 gepakt worden. Dat zal Schreuder bovendien moeten doen zonder zijn assistent, Matthias Kaltenbach, die al een tijdje ter discussie staat. Volgens de spelers voegt hij niks toe op training.