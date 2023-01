Arthur Vermeeren, de 'Kompany' van Antwerp? De jongen die de jeugdacademie van The Great Old op de kaart zet

De voorbije jaren heeft Antwerp vooral veel geld uitgegeven aan dure transfers. Maar één van hun beste spelers blijkt nu uit hun eigen jeugdacademie te komen. Net als Vincent Kompany bij Anderlecht kan hij één van de grondleggers zijn voor een opwaardering van de eigen jeugd bij Antwerp.

Heeft Antwerp met de verwijdering van Radja Nainggolan zichzelf onverwacht het mooiste cadeau gegeven dat een voetbalploeg kan hebben? Een speler uit de eigen jeugd die doorbreekt... Want hadden we zonder het vertrek van Radja Nainggolan al zoveel gezien van de 17-jarige Arthur Vermeeren? We betwijfelen het.

Vermeeren is gewoon een godsgeschenk voor The Great Old en een stimulans voor het sterke werk dat de voorbije jaren geleverd werd bij de jeugdopleiding. Met Steven Smet loopt er een hoofd jeugdopleidingen rond die eerder al zijn strepen bij Aalst, Beerschot en Club Brugge verdiende. Hij heeft een structuur neergezet om 'u' tegen te zeggen.

Zware investeringen

Arthur Vermeeren doorloopt sinds 2018 de jeugdopleiding van Antwerp. Hij werd weggehaald bij KV Mechelen, waar het scoutingteam van de jeugd al snel zag wat hij in zijn mars had. En van daaruit ging het vrij snel. Op zijn 15de speelde hij voor de U18, in januari 2021 werd hij naar de U21 gehaald en nog zes maanden later speelde hij zijn eerste minuten voor de A-ploeg.

Het verhaal doet denken aan dat van de 17-jarige Vincent Kompany. Wel in een tijd waarin het nog geen gewoonte was om 17-jarigen kansen te geven in het profvoetbal. Maar het talent van Kompany was onmiskenbaar, net als dat van Vermeeren. Intussen krijgen steeds meer jeugdspelers bij RAFC hun kans, maar Vermeeren zal zich op de borst mogen kloppen dat hij de eerste was. Het resultaat van zware investeringen in de eigen jeugd. Maar u weet ook hoeveel die academies van Genk en Anderlecht al gegenereerd hebben voor hun club.

Fantastische voetballer

Vermeeren nam al snel de plek van Nainggolan in op de bank bij Antwerp nadat die betrapt werd op vapen in de dug out. Vier matchen later stond hij in de basis om er niet meer uit te gaan. Toch wel opmerkelijk, maar de juiste keuze van Mark van Bommel. Sindsdien heeft hij het hele land kunnen overtuigen van zijn potentieel.

Vermeeren lost alles simpel op, maar hij laat het gewoon makkelijk lijken. Hij denkt vooruit, weet waar zijn ploegmaats gaan lopen en lost veel op met zijn positiespel. Een middenvelder met een hoog voetbal-IQ. Hij behoort zelfs wekelijks tot de uitblinkers bij Antwerp. Toch wel straf dat een bijna 18-jarige van 1m76 zich als defensieve middenvelder moeiteloos staande houdt tussen het volwassengeweld.

Hij laat zich niet wegzetten in de duels en gebruikt zijn lichaam slim. We mogen hopen dat onze volgende bondscoach hem ook deftig in de gaten houdt, want... this guy is going places.