Bilal El Khannouss is belofte van het jaar, met slechts één puntje voorsprong op vertrokken Club Brugge-speler

Bilal El Khannouss is de nieuwe 'Jongere van het Jaar'. De 18-jarige middenvelder van KRC Genk had wel maar één puntje voorsprong op Charles De Ketelaere, die slechts een half seizoen meedeed voor de stemming.

El Khannouss was de absolute topfavoriet in de categorie voor beste jonge speler. Dat De Ketelaere nog zo kort zou eindigen hadden er weinigen verwacht. De aanvaller vertrok immers in de zomer al naar AC Milan, maar hij pakte 354 punten en kwam zo dicht in de buurt van El Khannouss, die 355 stemmen ronselde.

Voor El Khannouss werd het een echt boerenjaar. Hij belandde in de basis bij Genk onder Wouter Vrancken en werd opgeroepen voor het WK met Marokko, waarin hij ook mocht spelen.

Belofte van het Jaar

1. Bilal El Khannous (KRC Genk) 355

2. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 354

3. Matisse Samoise (AA Gent) 146

4. Joshua Zirkzee (Anderlecht) 141

5. Zeno Debast (Anderlecht) 107

6. Nicolas Raskin (Standard) 97

7. Maxim De Cuyper (Westerlo) 73

8. Victor Boniface (Union) 72

9. Sergio Gómez (Anderlecht) 68

10. Raphael Onyedika (Club Brugge) 62

11. Abakar Sylla (Club Brugge) 49

12. Rabbi Matondo (Cercle Brugge) 43

13. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 36

14. Adem Zorgane (Charleroi) 33

15. Luca Oyen (KRC Genk) 31

16. Alhassan Yusuf (Antwerp FC) 27

17. Yari Verschaeren (Anderlecht) 22

18. Marco Kana (Anderlecht) 18

19. Julien Duranville (Anderlecht) 15

Fábio Silva (Anderlecht) 15

21. Simon Adingra (Union) 13

Antonio Nusa (Club Brugge) 13

23. Kristian Arnstad (Anderlecht) 12

Kamal Sowah (Club Brugge) 12

25. Ameen Al-Dakhil (Sint-Truiden) 11

26. Louis Patris (OHL) 10

27. Lyle Foster (Westerlo) 9

Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem/OHL) 9

Arthur Vermeeren (Antwerp FC) 9

30. Michel Ange Balikwisha (Antwerp FC) 8

Ilias Sebaoui (Beerschot) 8

32. Mandela Keita (OHL) 6

Anass Zaroury (Charleroi) 6

34. Cihan Canak (Standard) 5

Bjorn Meijer (Club Bugge) 5

36. Ibrahim Salah (AA Gent) 4

Mario Stroeykens (Anderlecht) 4

38. Kevin Denkey (Cercle Brugge) 3

Alieu Fadera (Zulte Waregem) 3

Abdelkahar Kadri (KV Kortrijk) 3

Amadou Keita (Eupen) 3

Boris Lambert (Eupen) 3

András Németh (KRC Genk) 3

Ken Nkuba Tshiend (Charleroi) 3

William Pacho (Antwerp FC) 3

46. Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) 2

Stelios Andreou (Charleroi) 2

Georges Mikautadze (Seraing) 2

Cenk Özkacar (OHL) 2

Andreas Skov Olsen (Club Brugge) 2

Youssuf Sylla (Zulte Waregem) 2

52. Jurgen Ekkelenkamp (Antwerp FC) 1

Isaac Nuhu (Eupen) 1

Killian Sardella (Anderlecht) 1

Frederic Soelle Soelle (KV Mechelen) 1

Ignace Van der Brempt (Club Brugge) 1

Martin Wasinski (Charleroi) 1