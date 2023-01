Nu al wat kritiek op nieuwe Club-coach Parker: "Na twee weken moet je toch al wat beginnen zien"

Club Brugge is voor het eerst sinds de invoering van de play-offs uit de top vier gevallen na Nieuwjaar. Dat begint toch zorgwekkend te worden. Bij Extra Time zag analist Franky Van der Elst ook geen beterschap.

Van der Elst had toch wel al wat verandering verwacht na het aanstellen van Scott Parker. "Het is te weinig", aldus de ex-speler van Club. "Op 2 weken heb je toch ook al veel trainingen gehad. Stilaan zou je toch iets meer moeten kunnen zien. De tweede helft was wel zeer aanvaardbaar", vindt Van der Elst. "Al moet je er voor eigen publiek in dat laatste kwartier wel kunnen overgaan tegen 10 man. Maar dat zit er op dit moment niet in."

Er zit te weinig drive in, vindt hij. "Charleroi was in de 1e helft wel goed, maar wat Club Brugge toeliet, was wel te veel. Dat is eigenlijk al het hele seizoen zo, ook op Jan Breydel. Nusa vond ik geen goeie keuze in deze moeilijke periode. Ook Vanaken eraf halen als je nog moet scoren, vond ik raar."