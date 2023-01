Mondeling akkoord: Union ziet sterkhouder vertrekken

Union SG zal het in de titelstrijd de komende maanden vermoedelijk zonder een van zijn sterkhouders moeten doen.

En werd tussen Union SG en de New York Red Bulls stevig onderhandeld over de transfer van Dante Vanzeir.

5 miljoen euro

Een oplossing lijkt in zicht, want volgens Het Nieuwsblad is er inmiddels al een mondeling akkoord gevonden op clubniveau.

De NY Red Bulls zouden hem kopen voor vijf miljoen euro en voor Vanzeir zelf ligt er een contract van liefst vier seizoenen klaar.