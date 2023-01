Casper Nielsen tweede op Gouden Schoen en moet nu aan de slag met Club: "Zeker dat we goed niveau zullen halen"

Casper Nielsen is tweede geworden in de Gouden Schoen-verkiezing. Nu met Club Brugge orde op zaken stellen, is wat de middenvelder te doen staat.

Nielsen is ook onlangs vader geworden, met de geboorte van zijn zoontje Valdemar Winston. "Alles gaat verlopig goed. In de toekomst moet ik misschien wel een andere kamer nemen om aan voldoende slaap te geraken. Voetbal is een mentaal spelletje en het is alleen maar goed dat ik thuis het voetbal even kan vergeten."

Het is zelden dat een Deen bij de besten hoort in de Gouden Schoen-verkiezing, Nielsen speelde het wel klaar. "Ik heb veel inspanningen geleverd, maar had het niet kunnen doen zonder mijn trainers en ploegmaats." Een groot deel van zijn punten heeft hij wel te danken aan zijn Union-periode. "Ik denk dat iedereen weet dat het een geweldig seizoen was."

Trots op Union-periode

"Alles ging heel snel. Als promovendus wisten we dat in eerste klasse het niveau hoger zou liggen. We hadden echter een geweldig team. Het was natuurlijk iets heel speciaal, iets waar ik altijd trots op zal zijn", komt Nielsen terug op zijn passage in het Dudenpark. "Ik wist al op voorhand dat ik naar Club Brugge zou gaan als ik de kans zou krijgen. Dat was één van mijn doelen toen ik naar België kwam."

Ondertussen is Club Brugge wel in een hachelijke situatie beland: het staat momenteel niet in de top vier. "We doen alles wat we kunnen om de situatie te veranderen. Ik ben zeker dat we zullen terugkomen en de volgende weken een goed niveau zullen halen. Een verklaring? Het is moeilijk te zeggen. Soms zit alles tegen. Dan moeten we nog harder werken en dat proberen we ook. De mensen rond de club zijn nog positief."