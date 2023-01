Grote lijnen van de kalender voor het seizoen 2023-2024 in de Jupiler Pro League biedt een betere planning voor de supporters aan

De grote lijnen voor het seizoen 2023-2024 zijn bekendgemaakt. Die heeft ook goed nieuws voor de supporters van de verschillende clubs.

Op 28 juli zal het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League starten. Uiterlijk op 26 mei zullen we de landskampioen en stijgers en dalers kennen.

De reguliere speeltijd zal 30 speeldagen tellen. Ook zal er een winterstop van 28 december tot en met 18 januari zijn. Op 15 maart is de reguliere competitie gedaan en 2 weken later zullen de play-offs beginnen.

De exacte kalender moet nog bepaald worden, maar er zal meer rekening met de supporters gehouden worden. Dit seizoen telt 7 momenten waarop de speeluren worden bekend gemaakt. Volgend seizoen zullen dat er 4 zijn. Dat zal eind juni, begin september, midden december en midden maart zijn. Die laatste is om de uren voor de play-offs bekend te maken.

"Zo kunnen onze fans hun agenda al beter plannen met het voetbal in het achterhoofd. Dat betekent wel dat, in functie van de Europese wedstrijden en de Croky Cup-matchen, nog een aantal speelmomenten kunnen verschuiven,” zegt CEO Lorin Parys. “We schrapten dit seizoen al zondagavondvoetbal om 21 uur en dat blijft volgend seizoen zo. Daarnaast hebben we het aantal midweekspeeldagen in de reguliere competitie beperkt tot het absolute minimum, namelijk 2.”