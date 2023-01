Toby Alderweireld: "Moeilijk onder woorden te brengen wat het voor mij betekent om club en stad te vertegenwoordigen"

Toby Alderweireld mocht Antwerp ook vertegenwoordigen op het gala van de Gouden Schoen. Stamnummer 1 zakte met een hele grote delegatie af. Spreekbuis was toch vooral de aanvoerder van de ploeg.

"Het is leuk om iedereen een keer te zien in een andere omgeving. Sommigen zijn meer gespannen, anderen meer ontspannen", zei Alderweireld, die op het gala vergezeld werd door onder meer ploegmaats Scott, Muja en Janssen en trainer Mark van Bommel.

Wat betekent het eigenlijk voor de Rode Duivel om voor Antwerp te spelen? "Dat voelt als een sprookje. De club heeft enorm veel moeite gedaan om mij te halen, daar ben ik dankbaar voor. Om mijn club en stad te kunnen vertegenwoordigen in België en volgend seizoen misschien in Europa: ik kan moeilijk onder woorden brengen wat dat voor mij betekent."

Grote glimlach

"Elke ochtend ga ik met een grote glimlach op mijn gezicht naar club", verzekert Alderweireld. Die glimlach kan alleen maar groter worden als Antwerp kampioen zou worden. "Eerst play-off 1 halen en dan kan alles. Alles is mogelijk. Eerst zelf proberen te verbeteren."

Alderweireld toonde zich in het verleden ook voorstander van Thierry Henry als eventuele bondscoach. Deze keer hield de verdediger zich over deze kwestie op de vlakte. "Ik denk niet dat dat aan ons, is, dat is aan de bond zelf."