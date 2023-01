Manchester City deelt eerste tik uit aan Arsenal en wipt de competitieleider uit de FA Cup

Manchester City gaat door in de FA Cup.

Leandro Trossard stond bij Arsenal voor het eerst in de basis in de vierde ronde van de FA Cup tegen Manchester City. Bij City stond ook Kevin De Bruyne aan de aftrap. Trossard dreigde met enkele dribbels, maar echt gevaarlijk werd het nooit.

Arsenal had de bovenhand in de eerste helft, maar tot kansen kwam het niet. Na een uur had Arsenal zelfs nog geen schot op doel. City nam na de rust over en na twintig minuten in de tweede helft was het prijs.

Een schot van buiten zestien belandde tegen de paal en via Grealish kwam de bal bij verdediger Aké die de bal in de verste hoek binnen legde. Trossard werd naar de kant gehaald, maar Arsenal kon het niet meer rechtzetten. Man. City gaat door, Arsenal ligt ook uit de FA Cup.