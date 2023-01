Mark van Bommel doet mysterieus over komst van Kerk en spitspositie tegen Anderlecht

Zondag speelt Royal Antwerp FC op bezoek bij Anderlecht. Een match zonder de geschorste goalgetter Vincent Janssen.

Antwerp zal zijn spits in vorm tegen Anderlecht zeker missen. Door het vertrek van Michael Frey kan ook die niet invallen voor Mark van Bommel. Wat wel al zo is, is dat Gyrano Kerk al mee traint bij Antwerp, maar hij is officieel nog niet aangesloten bij de club.

“Of ik denk dat Kerk tegen zondag aangesloten en speelgerechtigd geraakt? Die vraag schuif ik door naar een paar verdiepingen hoger”, klonk het. “De club is er mee bezig, we zullen het zien. Als de transfer in orde geraakt, lijkt Kerk me wel klaar om te starten.”

Maar Van Bommel heeft nog opties. “Bruny kan op de zijkant of centraal spelen. Maar misschien gaan we het deze keer wel op een heel andere manier doen. Wie weet?”