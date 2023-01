📷 OFFICIEEL Julien Duranville is geen speler meer van RSC Anderlecht

Julien Duranville verlaat RSC Anderlecht en tekende bij Borussia Dortmund.

Het 16-jarige toptalent van RSC Anderlecht gaat aan de slag in Duitsland. Met de transfer zou een bedrag van minstens 12,5 miljoen euro inclusief gegarandeerde bonussen zijn.

“We zijn erg blij dat Julien en zijn familie veel vertrouwen in ons hebben en dat hij voortaan onze kleuren zal dragen. Julien is een snelle, technisch sterke en creatieve vleugelspeler in wie we een groot potentieel zien”, aldus BVB-sportief directeur Sebastian Kehl.

“In de komende jaren willen we samenwerken om dit potentieel te verhogen en zijn ontwikkeling te stimuleren, zoals we in het verleden al vaak hebben bewezen met jonge talenten. Onze belangrijkste focus is nu om Julien zo snel mogelijk in onze professionele ploeg en de nieuwe omgeving te integreren en hem stap voor stap aan het niveau van de Bundesliga te introduceren.”