FA Cup: Tielemans mist strafschop, Kompany moet replay spelen tegen derdeklasser

In Engeland stonden op zaterdag heel wat duels in de FA Cup op het programma. En er kwamen ook wat Belgen in actie.

Leicester nam het met heel wat Belgen op bij vierdeklasser Walsall. Het werd uiteindelijk nog een ferm prangertje. De Belgen wonnen met 0-1, Youri Tielemans miste een elfmeter in het begin van de tweede helft, waardoor het lang spannend bleef. 🥲 | Kapitein Youri Tielemans vergeet zijn team op voorsprong te brengen! 😫 #WLSLEI pic.twitter.com/Ek3lPI2UTg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 28, 2023 Voor het Burnley van Vincent Kompany werd het tegen derdeklasser Ipswich zelfs een nog lastiger wedstrijd. Het bleef 0-0 en dus moet er een replay volgen.

Lees ook... Leicester City haalt het met slechts het kleinste verschil van vierdeklasser in FA Cup