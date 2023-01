Kyan Vaesen doet Lyle Foster even vergeten in 't Kuipje: "Ik moest mij niet te veel focussen op doelpunten"

Doelpunten maken zonder erop te focussen: dat is de kunst. Waarom over Foster praten als je Vaesen nog hebt? Dat is het verhaal langs Westelse zijde.

"Ik wist dat ik misschien wel mijn kans ging krijgen in deze match. Ik heb het vertrouwen gekregen van de coaches. Ik wist dat ik eerst en vooral in het spel zelf mijn bijdrage moest leveren", verklaarde de maker van twee doelpunten tegen KV Mechelen op deze voor hem belangrijke dag. "Ik moest mij niet te veel focussen op doelpunten, dat heb ik gedaan. Als je eerst het nodige brengt in het spel, volgen de doelpunten wel vanzelf."

Westerlo dreigde constant van op de flanken. Daarom was het cruciaal dat Vaesen goed positie koos voor doel. "Beweging voor doel en loopacties zijn dingen waar ik wel veel tijd in steek. Ik wil dat ik daar nog beter in word. In de eerste helft was er ook een voorzet die ik net vergeet aan te raken. Dat gaan we nog wel eens bekijken."

Verschillende profielen

Is Vaesen nu definitief vertrokken, op weg naar een sterk einde van het seizoen? "Ik hoop het", lacht de aanvaller. "We gaan hard blijven werken. Als de coach mij zet, doe ik mijn best. Sowieso hebben we verschillende profielen voor zowel de flank als de spits."

Uiteindelijk wil elke voetballer gewoon spelen, dat is voor Vaesen niet anders. Naast de basiself vallen, zoals dit seizoen meermaals het geval was, is niet het gewenste scenario. "Ik heb het de voorbije maanden ook wel moeilijk gehad, maar ik ben altijd het vertrouwen blijven krijgen. Het belangrijkste was om met de ploeg na twee-drie moeilijke weken de drie punten thuishouden."