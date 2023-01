Standard wil Gent te snel af zijn voor beoogde linksback, voorzitter onthult zelf de belangstelling

Toch wel een vreemd verhaal, want het is de voorzitter van zijn club, Petrolul, die bekend maakte dat ook de Rouches geïnteresseerd zijn in Valentin Ticu.

Een paar dagen geleden onthulden we dat Gent op het punt stond een jonge Roemeense linksback aan te trekken, Valentin Ticu. De Buffalo's hadden een bod van € 350.000 gedaan bij Petrolul, 7e in de Roemeense eerste divisie. Een bedrag dat voldoende leek om hem te laten gaan.

Maar deze zaterdag onthult de landelijke media DigiSport in zijn columns dat Standard bereid zou zijn om Gent in te halen in het dossier. Het is ook de voorzitter van Petrolul persoonlijk, Claudiu Tudor, die de informatie heeft onthuld. "Ja, we hebben contact met Standard voor Ticu. U vraagt ​​het ons, wij zullen u antwoorden. We zullen zien wat er daarna gebeurt. Hoe dan ook, een bod van minder dan 400.000 euro wordt niet geaccepteerd. We zijn niet gedwongen om te verkopen, dus we zullen alleen aanbiedingen in overweging nemen die financieel fatsoenlijk zijn. Er is geen sprake van dat we onze spelers onderwaarderen, zoals we in het verleden hebben gedaan."

Dit seizoen speelde Valentin Ticu 21 wedstrijden voor Petrolul, waarin hij twee assists gaf. Met 95% speeltijd sinds de start van het seizoen stijgt zijn marktwaarde alleen maar. Door transfermarkt wordt het al op 800.000 euro geschat.