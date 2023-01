Coach en speler reageren na gelijkspel in degradatiekraker: "Dat was vooral dom van ons" en "Nog altijd vier punten voorsprong"

KV Kortrijk wist een puntje thuis te houden tegen KV Oostende. Daar mocht het ook een paar keer zijn doelman Tom Vandenberghe voor danken.

"De eerste helft was voor ons", vond de doelman van KV Kortrijk na de 2-2 tegen KV Oostende. "Het was niet goed, maar zeker ook niet slecht."

4 punten voorsprong

"Het is vooral dom dat we in de toegevoegde tijd staan te slapen en daar de 1-1 slikken, want daardoor kreeg Oostende vertrouwen. Onze tweede helft was heel zwak. Voor hetzelfde geld verliezen we vandaag, we mogen nog blij zijn met een punt."

Een gevoel dat ook gedeeld werd door coach Bernd Storck: "Door de gelijkmaker voor rust verloren we de organisatie. Het belangrijkste is dat we nog een voorsprong van 4 punten hebben op Oostende."