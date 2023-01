'Standard en KAA Gent bikkelen om dezelfde verdediger'

De wintermercato nadert stilaan einde. Het is uitkijken welke deals de ploegen uit de Jupiler Pro League nog binnenslepen.

Volgens DigiSport zitten Standard en KAA Gent achter dezelfde verdediger. Het gaat om Valentin Ticu, een 22-jarige verdediger van Petrolul.

De voorbije dagen werd hij uitdrukkelijk gelinkt aan de Buffalo’s, maar hun bod van 350.000 euro werd geweigerd door de Roemeense eersteklasser.

Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 800.000 euro. Nu zou ook Standard in de running zijn voor Ticu, zo bevestigt de voorzitter van de club.

“We staan in contact met Standard en we zullen zien wat er zal volgen. Als er een transfer komt, dan zal dat zeker niet onder de 400.000 euro zijn. We zijn niet wanhopig om spelers te verkopen en we zullen niemand onder zijn waarde van de hand doen”, klinkt het.