🎥 OFFICIEEL Radja Nainggolan aan de slag in Italië

Radja Nainggolan heeft zijn nieuwe uitdaging beet. Hij trekt zoals verwacht naar Italië.

Er werd geopperd dat het Cagliari opnieuw zou worden, maar uiteindelijk strijkt Radja Nainggolan neer bij SPAL in Ferrara.

Het gaat om een contract voor zes maanden. Als de promotie gepakt wordt, dan komt er mogelijk nog een seizoen bij. Al lijkt dat er niet in te zitten, want de club staat pas vijftiende in de Serie B.

SPAL kondigde de komst van Il Ninja aan met een leuk filmpje. Dat kan je hieronder bekijken.