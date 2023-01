Antwerp niet akkoord met schorsing van Calvin Stengs

Royal Antwerp FC gaat niet akkoord met de minnelijke schikking die het bondsparket voorstelde voor Calvin Stengs.

Calvin Stengs werd tegen RSC Anderlecht uitgesloten na een slag aan Amadou Diawara. Het bondsparket stelde een schorsing van drie wedstrijden voor.

Het Nieuwsblad meldt dat The Great Old niet akkoord gaat met dat schorsingsvoorstel. Door die beslissing kan Stengs woensdag spelen in de beker tegen Union SG.

De beslissing lijkt vooral met die bekermatch te maken te hebben. Vandaag verschijnt Stengs nog voor de Geschillencommissie. Een straf die daar uitgesproken wordt, gaat ten vroegste een dag later in.