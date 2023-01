Franse topploegen (waaronder PSG) hengelen naar Rode Duivel maar kunnen hem niet losweken

Dodi Lukebakio heeft de interesse van Franse clubs opgewekt.

Hij mocht dan wel niet mee naar het WK, Dodi Lukebakio heeft het zeker in zich om vaste waarde te worden bij de Rode Duivels. In de Duitse hoofdstad heeft hij zich alvast in de kijker gewerkt het afgelopen halfjaar met 7 doelpunten en 2 assists.

Dat wekte de interesse op van PSG maar ook die van Olympique Lyon. De Franse topclub kwam vandaag aankloppen bij Hertha en wou Lukebakio een half jaartje lenen met aankoopoptie. Die aankoopoptie zou een bedrag van zo'n €15 miljoen euro omvatten.

Hertha Berlijn weigerde echter en dus lijkt het erop dat de 25-jarige aanvaller in loondienst van de Duitse staartploeg zal blijven. Hij heeft er een contract tot medio 2024.