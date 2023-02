Deinze knoopt samenwerking aan met Spaanse vierdeklasser

ACA Football Partners, de Singaporese investeringsmaatschappij achter Deinze, heeft de Spaanse vierdeklasser Juventud Torremolinos overgenomen.

Het is de tweede club van ACA Football Partners. Voor Deinze wordt de Spaanse ploeg een soort van opleidingsclub.

“Momenteel hebben spelers tussen 21 en 23 jaar slechts beperkte toegang om wedstrijdervaring op te doen voor ze zich kunnen aansluiten bij de A-ploeg. Door een extra club aan te werven hebben we meer keuzemogelijkheden en kunnen we hen zelfs op internationaal niveau wedstrijdmogelijkheden aanbieden", is te horen.

Zo werd Rousseau De Poorter dinsdag al uitgeleend aan de Spaanse club voor de rest van het seizoen.