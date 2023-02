Eerste zege Club Brugge onder Parker, maar: "Te krampachtig", "Twijfel is het codewoord" en "Ik zie dingen die ik nog nooit zag"

Club Brugge kon op bezoek bij Zulte Waregem voor het eerst winnen onder nieuwe coach Scott Parker. Maar indrukwekkend was het niet, zagen ook de analisten.

"Ik vond Zulte Waregem zeker niet de mindere ploeg", vond Francky Dury in Extra Time. "Club heeft me ontgoocheld. Ik zie weinig structuur in het team en veel twijfel in de opbouw, Vanaken komt niet aan de bal en Noa Lang was de betere speler."

Krasselen

"We zijn allemaal trainer geweest. Als je met twee centrale verdedigers aan een match begint en je eindigt met twee andere, dan betekent dat dat je zoekende bent. Dat is vervelend voor een club."

Gert Verheyen pikte in: "Het centrale woord is inderdaad twijfel. Dat is ook wat ik zie, enorm veel twijfel in de ploeg. Ik zie dingen van spelers die ik nog nooit gezien heb van hen. Het is zo krampachtig en dan gaat het gewoon niet op tactisch niveau. Er zit te veel afval op."