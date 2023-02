Transfermarkt dicht? Nog niet in al deze landen, dus het blijft opletten voor Belgische teams

De transfermarkt in de Jupiler Pro League is sinds middernacht helemaal dicht. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat landen waaraan de Belgische clubs hun spelers kwijt kunnen spelen.

Niet overal is de transfermarkt namelijk al dicht. Zo sluiten de transfermarkten in Togo en Argentinië op 2 februari en daarna zijn er nog vele landen waar de mercato open is.

Daar zijn heel exotische bestemmingen bij, zoals Australië (7 februari), Gabon (11 februari) of Vietnam (13 februari), maar ook een aantal landen waar de Belgische clubs af en toe zaakjes doen.

Nog niet dicht

Toch nog maar even afwachten dus of de Belgische teams nog spelers kwijtraken? We zetten een paar van de belangrijkste landen op een rijtje:

Oostenrijk 6 februari

Turkije 8 februari

Servië 10 februari

Zwitserland 15 februari

Rusland 22 februari

China 28 februari

Zweden 31 maart

Japan 2 april