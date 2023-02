Union SG drie wedstrijden van een prijs: "We willen die finale heel erg graag"

Union SG speelt nog maar zijn tweede seizoen in de Jupiler Pro League, maar speelt opnieuw mee voor de prijzen.

Union SG stond vorig seizoen lange tijd op kop in de competitie, maar moest uiteindelijk de duimen leggen tegen Club Brugge. Ook nu speelt het volop mee voor de prijzen. “Het is wat raar of gek om te zeggen dat een club die pas twee jaar op het hoogste niveau zit nu al snakt naar een prijs…”, klinkt het bij CEO Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws.

De beker lijkt de gemakkelijkste weg naar succes. “Wellicht realistischer dan in Europa de finale halen of iets te winnen. Maar het blijven aparte competities. Waarom zouden we moeten kiezen? We proberen zo ver mogelijk in elk competitie te raken.”

Ook de titel ligt opnieuw binnen de mogelijkheden. “Het is veel te vroeg om daarover te spreken. Als nieuwkomer heeft Union vorig jaar de impact van de puntenhalvering ondervonden. Dit jaar heeft Union ook wel meer afleiding met andere leuke uitdagingen in de beker en Europa. De titel is nog het verste weg.”