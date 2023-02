Brian Riemer is realistisch over de afgelopen mercato: "Voor Chelsea, dat miljarden kan uitgeven, was het makkelijk"

Dat Anderlecht niet over de grootste oorlogskas beschikt om zijn slag te slaan op de transfermarkt is geen geheim. Trainer Brian Riemer geeft dan ook aan dat ze roeien met de riemen die ze hebben, maar dat ze wel goed gewerkt hebben.

“Voor Chelsea, dat miljarden kan uitgeven, was het makkelijk, maar voor ons was het een tricky mercato. We wilden niet te veel geld uitgeven en daardoor in een lastig parket geraken. Dat in beschouwing genomen is Islam gewoon een heel goeie optie voor ons", countert Riemer de kritiek op de transfer van de 34-jarige Slimani als nieuwe aanvaller tegenover Het Nieuwsblad.

"We hebben ons licht opgestoken bij enkele ex-clubs en hadden hem echt niet genomen als we niet dachten dat hij de juiste man was”, toont Riemer zijn geloof in de nieuwe aanvalsleider.

Bij Stade Brestois kwam hij dit seizoen 18 keer in actie waarin hij tweemaal het net vond.