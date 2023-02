'Domenico Tedesco laat miljoenen liggen om bondscoach te worden'

Het ziet er naar uit dat Domenico Tedesco de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels wordt.

Tedesco is momenteel aan de slag bij RB Leipzig. De nummer drie uit de Bundesliga zal zijn trainer die nooit officieel ontslagen werd richting de Rode Duivels zien vertrekken.

Leipzig zal echter niet moeilijk doen om hem te laten gaan, maar wil wel dat het financieel helemaal geregeld wordt. Tedesco laat de komende vijf maanden een miljoen euro aan loon liggen en als de ploeg kampioen wordt komt daar nog eens een miljoen bij.

Volgens het Duitse BILD zijn de onderhandelingen aan de gang tussen Tedesco en RB Leipzig. De club zit uiteraard in het voordeel in deze onderhandelingen, want het is Tedesco die weg wilt.