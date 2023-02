Pechavond voor Kylian Mbappé: Twee gemiste strafschoppen en blessure

Paris Saint-Germain won met 1-3 van Montpellier, maar de aandacht ging haast volledig naar Kylian Mbappé.

Geen hoofdrol voor de Franse sterspeler. Hij miste twee penalty’s in evenveel minuten en moest ook nog eens geblesseerd naar de kant.

“Hij kreeg een tik op zijn knie en een spier en is uit voorzorg gewisseld”, zei trainer Christophe Galtier achteraf. “We weten nog niet precies was het is; het kan een kneuzing zijn of een bloeduitstorting. In ieder geval lijkt het niet heel erg.”

De wedstrijden volgen elkaar snel op en Galtier wil duidelijk geen risico nemen. Toch werd Mbappé gespot terwijl hij al mankend het stadion verliet.